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Трамп выразил Путину обеспокоенность из-за нового российского оружия

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Президент США Дональд Трамп в беседе с российским лидером Владимиром Путиным отметил, что обеспокоен новыми вооружениями РФ. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает газета The New York Times.

По данным издания, высокопоставленный чиновник в администрации США рассказал о том, что в телефонном разговоре 20 марта Трамп выразил Путину обеспокоенность разрабатываемыми Россией «неуязвимыми» межконтинентальными ракетами и ядерными торпедами. Он также сообщил о том, что американский лидер обсуждал «ядерную угрозу» с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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В публикации отмечается, что Трамп в разговоре с Путиным упомянул о планах администрации США «направить $700 млрд на совершенствование американских вооруженных сил». Кроме того, по словам источника, американский лидер якобы сказал, что «США выиграют любую гонку вооружений» с РФ.

Ранее Трамп заявил, что он позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. Пресс-служба Кремля отметила, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Сообщалось, что по итогам беседы стороны условились развивать двусторонние контакты, обратив особое внимание на проведение встречи на высшем уровне.

Владимир Путин 19 марта заявил, что Россия будет уделять необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны. При этом, по его словам, Москва не собирается втягиваться в новую гонку вооружений.

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