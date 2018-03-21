Дополнительные электрички запустят в Москве с 25 марта

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) с 25 марта запустит 20 дополнительных поездов на пригородных направлениях московского региона.

Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы со ссылкой на пресс-службу компании.

«В связи с началом дачного сезона и ростом пассажиропотока на пригородных направлениях введут 20 дополнительных поездов», — говорится в сообщении.

Кроме того, для 15 поездов поменяется периодичность курсирования, а маршруты изменятся у 16 поездов.

Об изменениях в расписании пригородных поездов можно узнать с помощью мобильного приложения ЦППК.

Ранее сообщалось, что функция покупки билета онлайн может появиться в мобильном приложении ЦППК уже в первом полугодии 2018 года.