Дело в отношении поджигателей Томинского ГОКа направлено в суд

Правоохранительные органы Челябинской области сообщили о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении активистов движения «Стоп ГОК» Гамиля Асатуллина и Евгения Медведева. Их обвиняют в поджоге имущества на строительной площадке Томинского горно-обогатительного комбината. Материалы дела переданы в суд.

ИА «Урал-пресс-информ» уточняет, что Асатуллин и Медведев обвиняются по статьям «Хулиганство» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Они могут получить до 5 и 7 лет лишения свободы соответственно.

Асатуллина задержали в ночь на 11 сентября. Во время задержания он оказывал вооруженное сопротивления. При обыске у него нашли нож, на одежде обнаружили следы краски, а на даче он хранил горюче-смазочные материалы. Сейчас активист находится под домашним арестом. Второй подозреваемый в поджоге сумел скрыться, но позже был задержан. Он находится под подпиской о невыезде.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что президент Владимир Путин позвонил с борта самолета главе челябинского движения «Стоп ГОК», выступающего против решения о строительстве Томинского горно-обогатительного комбината.

В беседе с Висилием Московцом президент заявил, что разделяет озабоченность активистов движения по поводу строительства Томинского горно-обогатительного комбината. Он согласился с тем, что такие вопросы не должны решаться на уровне администрации, так как затрагивает многих людей.