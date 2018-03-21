Ученые назвали способ предотвратить преждевременное старение

Американские ученые из Сент-Луисского университета изучили механизм работы клеток у детей с синдромом Хатчинсона-Гилфорда, при котором происходит преждевременное старение кожи и внутренних органов. Результаты исследования приводятся в пресс-релизе на сайте EurekAlert.

Ученые пришли к выводу, что при преждевременном старении нарушается процесс деления клеток и работа иммунной системы. Однако этот процесс можно обратить с помощью витамина D, который способен омолаживать клетки.

Прогерия — чрезвычайно редкое заболевание. Выделяют детскую тяжелую форму (синдром Хатчинсона-Гилфорда) и взрослую (синдром Вернера). Дети с таким синдромом в большинстве случаев не доживают до совершеннолетия.

Ранее британские ученые выяснили, что катание на велосипеде может способствовать замедлению старения организма.