Президент Мьянмы подал в отставку
Президент Мьянмы 71-летний У Тхин Чжо подал в отставку после двух лет правления.
Как сообщает агентство «Синьхуа», глава государства отошел от должности, чтобы получить «отдых».
Отмечается, что новый президент будет избран в ближайшие семь рабочих дней.
Тхин Чжо стал первым за 50 лет лидером Мьянмы, не являющимся представителем вооруженных сил (после военного переворота 1962 года). Профессор университета и писатель Тхин Чжо был избран президентом парламентом страны в марте 2016 года.