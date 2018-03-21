Президент Мьянмы подал в отставку

Президент Мьянмы 71-летний У Тхин Чжо подал в отставку после двух лет правления.

Как сообщает агентство «Синьхуа», глава государства отошел от должности, чтобы получить «отдых».

Отмечается, что новый президент будет избран в ближайшие семь рабочих дней.

Тхин Чжо стал первым за 50 лет лидером Мьянмы, не являющимся представителем вооруженных сил (после военного переворота 1962 года). Профессор университета и писатель Тхин Чжо был избран президентом парламентом страны в марте 2016 года.