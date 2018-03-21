Через гуманитарные коридоры в Восточной Гуте выведены 680 человек

Через гуманитарные коридоры 20 марта в Мухайям Аль-Вафедин и Хаммурия в Восточной Гуте в Сирии выведено 680 человек. Об этом в среду, 21 марта, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, поток беженцев, выходящих по второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаззэ, Сакба, пошел на спад. Сообщается, что большинство мирных жителей покинуло подконтрольные боевикам территории.

Кроме этого, 20 марта террористы четыре раза обстреляли жилые кварталы Дамаска и его пригородов. Из-за обстрелов как минимум 42 человека погибли, десятки ранены. Боевики применяли установки залпового огня.

С начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте при содействии российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии удалось спасти более 80 тыс. человек.