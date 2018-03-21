Синоптики рассказали о погоде в Москве на 21 марта

Облачная с прояснениями погода и до 2 градусов тепла ожидается в Москве в среду, 21 марта, днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем температура составит от нуля до плюс 2 градусов. Местами ожидается небольшой снег и гололедица. Ветер северный с порывами 5-10 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до 8-10 градусов мороза, также возможен снег.

В Подмосковье температура 21 марта будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а ночью опустится до 8-13 градусов ниже нуля.

Ранее метеорологи назвали вторник, 20 марта, самым теплым днем в Москве с начала года. К 14:00 вторника воздух в Москве прогрелся до плюс 4,3 градуса.