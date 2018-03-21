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Ребенок потерял сознание в очереди в поликлинике Нижнего Тагила

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В детской поликлинике Нижнего Тагила ребенок упал в обморок во время прохождения планового осмотра опекаемых детей. Там в этот день образовалась огромная очередь. Многодетные семьи несколько часов ожидали приема в коридорах медучреждения.

Как сообщает ТагилСити.Ру со ссылкой на опекуна мальчика, он потерял сознание из-за духоты. Кроме того, специалисты начали прием на 45 минут позже. В тот день в поликлинике не работал гардероб, и вещи приходилось носить с собой.

Впрочем, по словам опекуна, медицинский персонал оперативно оказал помощь ребенку. Ему принесли нашатырь и дали кусочек шоколада. А после того, как семья пришла домой, звонили и справлялись о самочувствии.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в одной из детских поликлиник в городе Набережные Челны в Татарстане появилась платная стоянка для колясок маленьких пациентов. За ее пользование мамы платят по 10 рублей.

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