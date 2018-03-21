На месте ликвидации боевиков в Чечне обнаружены оружие и боеприпасы
На месте ликвидации боевиков в Республике Чечня обнаружены оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.
«На месте боестолкновения обнаружено стрелковое оружие и боеприпасы. Пострадавших среди сотрудников Росгвардии и органов правопорядка нет», - рассказали агентство ТАСС в пресс-службе.
Четверо боевиков были обнаружены в лесном массиве в Ачхой-Мартановском районе 20 марта. В ходе спецоперации группа была блокирована и ликвидирована. Личности боевиков устанавливаются.