Диалог РФ и Японии на уровне замглав МИД состоится 19 апреля в Москве

Заседание японо-российского стратегического диалога намечено на 19 апреля. В мае состоится встреча заместителей глав МИД России и Японии по вопросам безопасности.

«Россия и Япония проведут 19 апреля в Москве японо-российский стратегический диалог, в мае в Токио пройдут японо-российские консультации на уровне заместителей министров», - цитирует ТАСС главу МИД Японии Таро Коно.

При этом Коно не сообщил конкретную дату встречи в мае. Заявление было сделано по итогам встречи главы внешнеполитического ведомства с его российским коллегой Сергеем Лавровым.

Также в ходе встречи Коно отметил важность взаимодействия Токио с Москвой, в частности, по вопросам урегулирования ситуации на Корейском полуострове.