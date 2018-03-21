Иркутская авиакомпания «Ангара» продолжает эксплуатацию Ан-148

Авиакомпания «Ангара» опровергла информацию о приостановке эксплуатации самолетов Ан-148 и не намерена прерывать полеты. Об этом сообщила представитель перевозчика Алена Аверина.

«Никаких официальных предписаний и директивы о приостановлении эксплуатации самолетов Ан-148-100Е в адрес авиакомпании не поступало, в связи с чем информация, размещенная в ряде СМИ, не соответствует действительности», - цитирует Аверину агентство «РИА Новости».

Представитель компании отметила, что по заявлению Росавиации директива о приостановке полетов Ан-148 касается только авиакомпании «Саратовские авиалинии».

20 марта Ространснадзор предписал всем российским авиакомпаниям приостановить полеты на самолетах Ан-148 до 27 апреля. Решение было принято после проверки перевозчика «Саратовские авиалинии».

Внеплановая проверка компании была инициирована после произошедшей 11 февраля авиакатастрофы. Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс Москва–Орск, потерпел крушение спустя несколько минут после вылета из столичного аэропорта Домодедово. На борту лайнера находился 71 человек, все они погибли. По версии следствия, лайнер взорвался после удара о землю, до падения он не имел повреждений.