Высланные из Лондона российские дипломаты прибыли в Москву

Из Лондона в Москву прибыл борт с 23 дипломатами с их семьями. Выслать работников посольства решили после скандала с отравлением Сергея Скрипаля. Британские власти уверены: виновник инцидента — российская сторона.

Впрочем, никаких доказательств Лондон не представил. Дипломатов из аэропорта Стэнстед провожал посол РФ в Британии Александр Яковенко. За будущие коллег он совершенно спокоен.

«Все дипломаты продолжат свою карьеру. По крайней мере, в тех местах, где они работали. Так что все они вернутся на свои места. Поскольку они работали в области внешней политики, речь пойдет о том, что они смогут выбрать на какое-то время работу в Москве, а может быть, им будут предложены какие-то посты в других странах на выбор. Так что это дело совершенно нормальное, житейское», — отметил посол.

При этом дипломат отметил, что сокращение штата посольства на 40% скажется на скорости выдачи виз британцам: задержки будут в два раза больше. На действия Великобритании Москва ответила зеркально. В скором времени Россию покинут 23 британских дипломата.

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