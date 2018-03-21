Гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин провел лекцию в МГУ

Генеральный директор МИЦ «Известия» провел лекцию в МГУ. Владимир Тюлин рассказал об особенностях работы современных медиа. На семинаре собрались около 100 будущих журналистов. Больше всего студентов заинтересовали условия и перспективы карьерного роста.

На факультете журналистики открылась студия, где пройдут авторские лекции. Представители «Известий» расскажут о главных трендах в медиапространстве. Тем для обсуждения много: новейшие технологии специфика соцсетей, актуальные требования к СМИ.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.