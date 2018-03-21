В Якутии незаконно продают вывалившееся из грузового самолета золото

Жителей Якутска охватила «золотая лихорадка». Граждане ищут слитки, выпавшие из Ан-12 несколько дней назад. У самолёта сорвало створку люка — груз вываливался прямо на лету.

В общей сложности до Красноярска не долетело около девяти тонн золота. Большую часть ценного груза оперативно собрали работники аэропорта. Профессиональные кладоискатели уверены: найдено еще не все упавшее золото.

В магазинах скупают металлодетекторы. Появлялись сообщения о том, что слитки незаконно продают через интернет. Вероятно, новый всплеск поисков начнется в середине весны, когда растает снег. СК РФ проводит проверку по факту случившегося в аэропорту ЧП.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.