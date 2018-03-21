Прямой эфир

Французская пара заподозрила няню в колдовстве и сожгла ее

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уроженцы Франции Сабрина Куайдер и ее бойфренд Киссем Медуни, проживающие в пригороде Лондона, сожгли в своем саду 21-летнюю няню своих детей, которую заподозрили в колдовстве. Об этом сообщает The Telegraph.

Останки Софи Лионе обнаружили под слоем пепла в саду. В полицию обратились соседи, которые почувствовали запах горелого мяса и увидели большой костер во дворе французской пары.

По данным издания, Куайдер и Медуни заподозрили девушку в краже бриллиантового ожерелья, черной магии и сговоре с бывшим мужем Сабрины.

Сначала пара держала няню в заложниках, систематически избивая ее, пытая и моря голодом. Пока точную причину смерти девушки установить не удалось.

Расследование дела продолжается.

В феврале сообщалось, что в Венесуэле отец и сын убили и съели 17-летнего соседа из-за долга в 500 тыс. боливаров (чуть более $2).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жительница Ульяновска убила троих своих детей и покончила с собой
Житель Ленобласти убил соседа из-за жалобы на громкую музыку

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017