Французская пара заподозрила няню в колдовстве и сожгла ее

Уроженцы Франции Сабрина Куайдер и ее бойфренд Киссем Медуни, проживающие в пригороде Лондона, сожгли в своем саду 21-летнюю няню своих детей, которую заподозрили в колдовстве. Об этом сообщает The Telegraph.

Останки Софи Лионе обнаружили под слоем пепла в саду. В полицию обратились соседи, которые почувствовали запах горелого мяса и увидели большой костер во дворе французской пары.

По данным издания, Куайдер и Медуни заподозрили девушку в краже бриллиантового ожерелья, черной магии и сговоре с бывшим мужем Сабрины.

Сначала пара держала няню в заложниках, систематически избивая ее, пытая и моря голодом. Пока точную причину смерти девушки установить не удалось.

Расследование дела продолжается.

В феврале сообщалось, что в Венесуэле отец и сын убили и съели 17-летнего соседа из-за долга в 500 тыс. боливаров (чуть более $2).