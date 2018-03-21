Небольшой снег и до двух градусов тепла ожидаются в Москве 21 марта

Переменная облачность и до двух градусов тепла ожидаются в столичном регионе в среду, 21 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, местами возможен небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица. Дневная температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. Ветер северный с порывами до 5–10 м/с.

20 марта метеорологи назвали самым теплым днем в Москве с начала года: днем воздух прогрелся до +4,3 градуса.

Однако к середине недели ожидается похолодание — порция арктического воздуха продержится в столице до выходных. Столбики термометров вернутся к нулевой отметке уже к субботе.