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Небольшой снег и до двух градусов тепла ожидаются в Москве 21 марта

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Переменная облачность и до двух градусов тепла ожидаются в столичном регионе в среду, 21 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, местами возможен небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица. Дневная температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. Ветер северный с порывами до 5–10 м/с.

20 марта метеорологи назвали самым теплым днем в Москве с начала года: днем воздух прогрелся до +4,3 градуса.

Однако к середине недели ожидается похолодание — порция арктического воздуха продержится в столице до выходных. Столбики термометров вернутся к нулевой отметке уже к субботе.

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