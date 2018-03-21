МИД РФ пригласил всех послов обсудить «дело Скрипаля»

Послы зарубежных государств ожидаются в среду, 21 марта, в МИД РФ для обсуждения инцидента с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«21 марта в МИД России приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, — сказала она. — Основная тема встречи — ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ», — сообщила она.

Захарова отметила, что на фоне заявлений британской стороны «появляется большое количество мнений, оценок и даже «воспоминаний» экспертов». При этом вещество, примененное в Солсбери, всё еще не установлено.

«Соответственно все гипотезы на этот счет лишь уводят внимание от главной темы — непредоставления Великобританией России никаких фактологических материалов, кроме обвинений, озвучиваемых в хамской манере», — подчеркнула представитель МИДа.

Позиция Москвы озвучена в Совете Безопасности ООН, ОБСЕ, ОЗХО и других организациях. На заседании в министерстве руководители и эксперты департамента намерены «довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны».

К настоящему моменту посольства стран — постоянных членов СБ ООН в Москве не прокомментировали приглашение российского МИДа. Посольство Великобритании рассмотрит решение об участии 21 марта, сообщает ТАСС.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта, их госпитализировали в критическом состоянии. Британские власти утверждают, что потерпевшие были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы разработанным российской военной разведкой. При этом никаких доказательств этого Великобритания не предоставила.

В связи с инцидентом Великобритания выслала 23 российских дипломата, приостановила двусторонние контакты на высоком уровне и отменила визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Лондон. Москва ответила зеркально, объявив также о закрытии Британского совета в России и отзыве согласия на открытие генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал происходящее «масштабнейшей провокационной акцией». В частности, он отметил, что британские власти не допускают российскую сторону к гражданке РФ Юлии Скрипаль. При этом Москва неоднократно заявляла о готовности помочь в расследовании инцидента.

Президент РФ Владимир Путин отметил бездоказательность обвинений и опроверг причастность России к инциденту. Кроме того, у Москвы нет того вещества, которым был отравлен Скрипаль, а всё химическое оружие в стране было уничтожено.

Подробнее читайте в сюжете портала iz.ru.