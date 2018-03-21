Россиянин впал в кому в Таиланде после заражения лихорадкой Денге

Турист из Барнаула, находящийся в Таиланде, Герасим Григорьев заразился лихорадкой Денге и впал в кому. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сестру пострадавшего.

«Герасим попал в больницу 16 марта, он не успел продлить страховку, поэтому лечение очень дорогое и обходится в 150 тыс. рублей в сутки. Сейчас его состояние стабильно тяжелое и он находится на аппарате искусственной вентиляции легких», — рассказала женщина.

Друзья и неравнодушные жители Барнаула начали собирать средства на лечение россиянина.

Лихорадка Денге –– острое трансмиссивное вирусное заболевание. Она передается через укус комаров Aedes aegypti. Симптомы, среди которых высокая температура, сильная головная боль, сыпь, мышечная и суставная боль, проявляются через 3-14 дней после укуса насекомого.

Ранее Роспотребнадзор Алтайского края сообщил о регистрации двух случаев заболевания лихорадкой в регионе. Оба зараженных недавно вернулись из Таиланда.

19 марта Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке лихорадки Ласса в Либерии.