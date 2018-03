Пятый взрыв в Остине не связан с предыдущими инцидентами

Пятый за месяц взрыв, прогремевший в американском городе Остин (штат Техас), не связан с предыдущими инцидентами. Об этом сообщили в местной полиции.

«Предметы в свертке были не бомбой, а скорее зажигательным устройством. В настоящий момент у нас нет оснований полагать, что этот инцидент связан с предыдущими взрывами», — сказано в Twitter-аккаунте полиции.

#UPDATE: There was no package explosion in the 9800 block of Brodie Ln. Items inside package was not a bomb, rather an incendiary device. At this time, we have no reason to believe this incident is related to previous package bombs. #Breaking #packagebombmurders