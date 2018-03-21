Пятый взрыв в Остине не связан с предыдущими инцидентами

Пятый за месяц взрыв, прогремевший в американском городе Остин (штат Техас), не связан с предыдущими инцидентами. Об этом сообщили в местной полиции.

«Предметы в свертке были не бомбой, а скорее зажигательным устройством. В настоящий момент у нас нет оснований полагать, что этот инцидент связан с предыдущими взрывами», — сказано в Twitter-аккаунте полиции.

#UPDATE: There was no package explosion in the 9800 block of Brodie Ln. Items inside package was not a bomb, rather an incendiary device. At this time, we have no reason to believe this incident is related to previous package bombs. #Breaking #packagebombmurders — Austin Police Dept (@Austin_Police) 21 марта 2018 г.

Ранее 21 марта телеканал Fox News сообщил о взрыве в квартале 9600 на Броди-лэйн, в результате которого пострадал один человек.

Взрывы происходят в Остине со 2 марта. Тогда в частный дом неизвестные подкинули посылку со взрывчаткой. Сразу два аналогичных случая произошли 12 марта. Всего пострадали четыре человека. Последний инцидент произошел 18 марта, были ранены еще два человека.

В Белом доме заявили, что все случаи взрывов не связаны с терроризмом. Правоохранительные органы объявили вознаграждение за информацию об организаторах серии нападений.