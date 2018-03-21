Прямой эфир

Пятый взрыв в Остине не связан с предыдущими инцидентами

0
Фото: REUTERS/Loren Elliott
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пятый за месяц взрыв, прогремевший в американском городе Остин (штат Техас), не связан с предыдущими инцидентами. Об этом сообщили в местной полиции.

«Предметы в свертке были не бомбой, а скорее зажигательным устройством. В настоящий момент у нас нет оснований полагать, что этот инцидент связан с предыдущими взрывами», — сказано в Twitter-аккаунте полиции.

Ранее 21 марта телеканал Fox News сообщил о взрыве в квартале 9600 на Броди-лэйн, в результате которого пострадал один человек.

Взрывы происходят в Остине со 2 марта. Тогда в частный дом неизвестные подкинули посылку со взрывчаткой. Сразу два аналогичных случая произошли 12 марта. Всего пострадали четыре человека. Последний инцидент произошел 18 марта, были ранены еще два человека.

В Белом доме заявили, что все случаи взрывов не связаны с терроризмом. Правоохранительные органы объявили вознаграждение за информацию об организаторах серии нападений

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три человека погибли при взрыве в здании в Италии
Установлена личность стрелявшего в школе Мэриленда

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017