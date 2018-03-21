Двое граждан Кубы пытались незаконно переплыть с Чукотки на Аляску

Двух граждан Республики Куба обвиняют в попытке незаконно пересечь государственную границу РФ. Уголовное дело в их отношении направлено в Чукотский районный суд.

«По версии следствия, в сентябре 2016 года обвиняемые, не имея надлежащих разрешений (виз) и желая избежать пограничного контроля, договорились незаконно проследовать через государственную границу РФ с территории Чукотского автономного округа на территорию острова Крузенштерна (Малый Диомид) штата Аляска США», — сказано на сайте прокуратуры Чукотского автономного округа.

Для осуществления задуманного граждане Кубы прибыли на Чукотку и предложили местному жителю за €1000 и $800 перевезти их на территорию США на маломерном судне. Житель Чукотки, в свою очередь, сообщил о планах иностранцев в пограничный орган ФСБ России.

20 марта в МИД Кубы заявили, что отношения между Гаваной и Вашингтоном ухудшились после того, как в январе 2017 года президентом США стал Дональд Трамп.