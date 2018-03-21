Прямой эфир

Открытое горение в торговом центре под Иркутском ликвидировано

0
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели ликвидировали открытое горение в торговом центре «Центр» в городе Ангарске Иркутской области. Об этом заявили в среду, 21 марта, в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Открытое горение было ликвидировано около 3 часов ночи местного времени (22:00 мск). Полную ликвидацию пожара прогнозируют к полудню», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что торговый центр «Центр» был кирпичным зданием с деревянными перекрытиями, что осложнило работу пожарных.

Сотрудники МЧС не исключают поджог.

15 марта сотрудники МЧС вытащили пенсионера из-под завалов после пожара в котельной, которая работает на мазуте в Омске.

Отмечается, что в здании горел мазут. Из-за хлопка газовоздушной смеси рухнула стеновая панель и придавила мужчину. Спасатели вытащили потерпевшего с помощью аварийно-спасательного инструмента и передали его медикам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МЧС завершило поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в Мурманске
Без электричества из-за пожаров в Австралии остались более 6 тыс. человек

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017