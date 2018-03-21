Открытое горение в торговом центре под Иркутском ликвидировано

Спасатели ликвидировали открытое горение в торговом центре «Центр» в городе Ангарске Иркутской области. Об этом заявили в среду, 21 марта, в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Открытое горение было ликвидировано около 3 часов ночи местного времени (22:00 мск). Полную ликвидацию пожара прогнозируют к полудню», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что торговый центр «Центр» был кирпичным зданием с деревянными перекрытиями, что осложнило работу пожарных.

Сотрудники МЧС не исключают поджог.

15 марта сотрудники МЧС вытащили пенсионера из-под завалов после пожара в котельной, которая работает на мазуте в Омске.

Отмечается, что в здании горел мазут. Из-за хлопка газовоздушной смеси рухнула стеновая панель и придавила мужчину. Спасатели вытащили потерпевшего с помощью аварийно-спасательного инструмента и передали его медикам.