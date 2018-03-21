На форуме в Женеве Россия высказалась за разработку конвенции по интернету

О необходимости разработки конвенции по интернету заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Рашид Исмаилов на ежегодном форуме Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО).

«Россия полагает, что такие нормы должны вырабатываться под эгидой институтов ООН», — цитирует его ТАСС.

Исмаилов предупредил об опасности монополии мобильных операционных систем, которые сейчас разрабатываются практически двумя-тремя компаниями одной страны.

«У каждого из вас в кармане мобильное устройство с системой либо Google, либо Apple», — заметил он.

6 марта советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что Россия технически готова к отключению от мировой сети.

По его мнению, если западные партнеры «объявят России такую войну, как крымская изоляция», то это не помешает стране жить «хорошо и нормально».

Клименко пояснил, что Россия входит в тройку государств «полного интернет-цикла», который подразумевает наличие своих поисковиков, соцсетей и рекламы, вместе с Китаем и США.