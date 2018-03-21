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Норвегия обеспокоена «агрессивным поведением» РФ в регионе

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Фото: Global Look Press/Guenter Fischer/imagebroker.com
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Норвежские власти обеспокоены участившимися случаями так называемого «агрессивного поведения» России, заявил министр обороны королевства Франк Бакке-Енсен. Об этом он сообщил во вторник, 20 марта, на встрече с главой

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американского военного ведомства Джеймсом Мэттисом в Пентагоне.

«Норвежское правительство обеспокоено в связи с участившимися случаями проявления Россией агрессивного поведения в нашем регионе», – цитирует Бакке-Енсена ТАСС.

При этом он не уточнил, что подразумевается под этим термином.

Мэттис, в свою очередь, посоветовал увеличить расходы на оборону.

8 марта главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти на слушаниях в сенате США заявил, что блок недостаточно быстро развивается в Арктике, чтобы поддерживать баланс с Россией.

Скапарротти добавил, что в ближайшее время Россия получит возможность контролировать Северный морской путь, в том числе и военными средствами.

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