Норвегия обеспокоена «агрессивным поведением» РФ в регионе

Норвежские власти обеспокоены участившимися случаями так называемого «агрессивного поведения» России, заявил министр обороны королевства Франк Бакке-Енсен. Об этом он сообщил во вторник, 20 марта, на встрече с главой

американского военного ведомства Джеймсом Мэттисом в Пентагоне.

«Норвежское правительство обеспокоено в связи с участившимися случаями проявления Россией агрессивного поведения в нашем регионе», – цитирует Бакке-Енсена ТАСС.

При этом он не уточнил, что подразумевается под этим термином.

Мэттис, в свою очередь, посоветовал увеличить расходы на оборону.

8 марта главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти на слушаниях в сенате США заявил, что блок недостаточно быстро развивается в Арктике, чтобы поддерживать баланс с Россией.

Скапарротти добавил, что в ближайшее время Россия получит возможность контролировать Северный морской путь, в том числе и военными средствами.