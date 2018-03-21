Забаррикадировавшийся в ресторане вооруженный мужчина застрелен в США

Забаррикадировавшийся в ресторане города Принстона (штат Нью-Джерси) вооруженный мужчина застрелен полицией. Об этом рассказало агентство Ассошиэйтед Пресс во вторник, 20 марта.

Вооруженный мужчина находился в ресторане, расположенном рядом с Принстонским университетом, около пяти часов, сообщает ТАСС.

Из зданий университета были эвакуированы все люди. Инцидент обошелся без пострадавших.

16 марта в Риме полицейский открыл стрельбу по подозрительному автомобилю. В результате инцидента ранения получили две женщины — мать и дочь 49 и 16 лет.

Карабинеры хотели остановить автомобиль для стандартной проверки, однако водитель не подчинился их требованиям и попытался сбить правоохранителей. Один из стражей правопорядка открыл стрельбу по автомобилю, ранив ехавших на мотороллере женщин.