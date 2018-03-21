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Франция требует от США освобождения стран ЕС от пошлин на металлы

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Фото: REUTERS/Mark Blinch
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Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр потребовал отменить пошлины на импорт металлов из стран ЕС, назвав решение Вашингтона неподобающим и односторонним.

С соответствующим заявлением он выступил в ходе пресс-конференции после встречи министров финансов и глав центробанков стран «большой двадцатки» (G20) в Буэнос-Айресе.

«Мы хотим объяснить нашим американским друзьям, что решение, которое они собираются принять, не годится. У нас есть сталелитейная промышленность в Европе, и мы не хотим, чтобы ее ослабили неподобающие и односторонние решения», — цитирует Ле Мэра агентство ТАСС.

Также политик добавил, что многие страны стали жертвами конфликта между США и Китаем, однако «в торговой войне между странами G20 будут только проигравшие».

8 марта президент США Дональд Трамп подписал документ о введении пошлин в 25% на импорт иностранной стали и в 10% — алюминия для поддержки американских производителей. При этом он допустил, что некоторые страны могут быть освобождены от сборов, если убедят США, что их продукция «не угрожает национальной безопасности».

20 марта американские СМИ сообщили, что Трамп также рассматривает введение пошлин на товары из Китая, для производства которых Пекин якобы «похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну», или получил путем вымогательства.

В ответ на это президент Франции Эммануэль Макрон предостерег Вашингтон, что введение таможенных пошлин может спровоцировать торговую войну, а сами меры «не будут эффективными в борьбе с недобросовестной практикой».

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что торговая война «ни к чему хорошему не приведет» и победителей в ней быть не может.  

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