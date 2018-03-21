Крымский мост для легковых машин и автобусов откроют уже в мае. Об этом заявили в Министерстве транспорта РФ во вторник, 20 марта.

Движение грузового транспорта планируется запустить на втором этапе - в конце 2018 года, сообщает ТАСС.

Это связано с тем, что транспортная инфраструктура полуострова еще не готова и трасса «Таврида» до Симферополя достраивается.

Исключением станет тяжелый автотранспорт строителей железнодорожной части моста.

17 марта стало известно, что строительство дальнего Западного обхода Краснодара начнется в следующем году. Новая трасса будет обслуживать городскую агломерацию и зоны перспективной застройки.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, это связано с тем, что необходимо дать возможность жителям края и гостям комфортно добираться к курортам и обеспечить подъезд к Крымскому мосту на высочайшем уровне.