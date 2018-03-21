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Тренер рассказал о готовности фигуристки Загитовой к чемпионату мира в Милане

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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21 марта в Милане стартует первое мировое первенство по фигурному катанию после зимней Олимпиады в Пхёнчхане.

Зрители смогут снова увидеть героев Игр в Корее, однако некоторые всё же решили пропустить чемпионат.

Так, не повторится противостояние россиянок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в женском одиночном катании. Обладательница олимпийского серебра не поехала на первенство из-за последствий травмы.

Главной фавориткой турнира стала 15-летняя Загитова.

«Не думаю, что Загитова будет биться за рекорды. Пик ее спортивной формы пришелся на Олимпийские игры. В результате блестящей работы тренерского состава во главе с Этери Тутберидзе Алина показала свое лучшее катание именно тогда, когда это было нужно. А сейчас ей надо просто спокойно исполнить свою программу, не допустить ошибок и без лишних нервов взять свое», –– рассказал именитый тренер Виктор Кудрявцев.

Помимо одиночного женского катания, за медали россияне поборются и в других дисциплинах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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