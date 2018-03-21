Боевики четыре раза за сутки обстреляли Дамаск и окрестности

Боевики четыре раза за минувшие сутки обстреляли жилые кварталы сирийского Дамаска и его пригородов. Об этом во вторник, 20 марта, рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

«После временного затишья продолжились минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что из-за обстрелов как минимум 42 человека погибли, десятки ранены. Террористы применяли установки залпового огня.

Москва неоднократно призывала страны, имеющие влияние на боевиков, проконтролировать соблюдение перемирия, однако боевики не прекращают обстрел мирных жителей и не позволяют доставить гуманитарную помощь.

24 февраля Совбез ООН принял резолюцию по Сирии, которая предусматривает полное прекращение боевых действий в Восточной Гуте на 30 дней для оказания гуманитарной помощи местному населению. Несмотря на это, боевики продолжают обстрелы Дамаска и гумконвоев.