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В Уэльсе потерпел крушение самолет британских ВВС

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Один человек погиб в результате крушения военного самолета на базе королевских ВВС Red Arrows. Об этом сообщил телеканал BBC со ссылкой на командира авиабазы Ника Такера-Лоу.

«ВВС могут подтвердить, что при инциденте погиб инженер <…> Семья погибшего проинформирована о случившемся», — сказал Такер-Лоу.

При этом отмечается, что пилот самолета Hawk выжил. Он госпитализирован.

Он получил не опасные для жизни травмы, ему оказывается медицинская помощь.

Причины происшествия не разглашаются. Начато расследование.

17 марта сообщалось, что 10 человек погибли при падении самолета авиакомпании Lite Air Express на жилой дом на Филиппинах.

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