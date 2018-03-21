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Спортивные мероприятия международного уровня получат специальный правовой статус

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Фото: ТАСС/Артём Коротаев
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Массовые мероприятия с международным участием могут получать специальный правовой статус, позволяющий обеспечивать их безопасность даже с привлечением армии.

Такие меры содержатся в разработанной в Научно-исследовательском центре (НИЦ) ФСБ России концепции (есть в распоряжении «Известий»).

Из-за риска возникновения угроз на таких мероприятиях безопасность на них нужно контролировать с помощью специальных мер, считает замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

В частности, на мероприятиях будет запрещено находиться в состоянии опьянения, бросать предметы в других зрителей и участников или оскорблять их, скрывать свои лица, обнажаться, приносить оружие и пиротехнику, а также животных и птиц, распространять продукцию политического, религиозного и расистского характера.

Присваивать особый статус сможет президент или правительство России.

Эксперты считают, что чемпионат мира по футболу как раз относится к таким мероприятиям.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Спортивные соревнования возьмут под спецконтроль

 

 

 

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