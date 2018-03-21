Из-за обстрелов боевиков только 128 человек вышли из Восточной Гуты

Только 128 человек смогли покинуть Восточную Гуту через второй гуманитарный коридор из-за непрекращающихся обстрелов боевиков. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Поток беженцев, выходящих по второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаззэ, Сакба, пошел на спад. Большинство мирных жителей покинуло подконтрольные боевикам территории. Кроме этого, сегодня район коридора подвергся массированным обстрелам террористов. В итоге вышло лишь 128 человек», — сказал Евтушенко.

При этом 19 марта по гумкоридору удалось вывести 5521 местного жителя.

Также по гуманитарному коридору в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин за сутки вышли 552 человека. Всего с 28 февраля через этот коридор было выведено 2825 мирных жителей.

Как сообщалось 19 марта, с момента начала гуманитарной операции в Сирии из Восточной Гуты были выведены более 79 тыс. человек, большинство из них — дети.

С 27 февраля действует ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза по поручению президента РФ Владимира Путина. Однако боевики пытаются сорвать гуманитарные паузы и помешать выходу местных жителей из анклава.