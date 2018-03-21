Прямой эфир

Из-за обстрелов боевиков только 128 человек вышли из Восточной Гуты

0
Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Только 128 человек смогли покинуть Восточную Гуту через второй гуманитарный коридор из-за непрекращающихся обстрелов боевиков. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

Кровавое перемирие
Почему в Сирии не работает решение Совбеза ООН о прекращении огня

«Поток беженцев, выходящих по второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаззэ, Сакба, пошел на спад. Большинство мирных жителей покинуло подконтрольные боевикам территории. Кроме этого, сегодня район коридора подвергся массированным обстрелам террористов. В итоге вышло лишь 128 человек», — сказал Евтушенко.

При этом 19 марта по гумкоридору удалось вывести 5521 местного жителя.

Также по гуманитарному коридору в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин за сутки вышли 552 человека. Всего с 28 февраля через этот коридор было выведено 2825 мирных жителей. 

Как сообщалось 19 марта, с момента начала гуманитарной операции в Сирии из Восточной Гуты были выведены более 79 тыс. человек, большинство из них — дети.

С 27 февраля действует ежедневная пятичасовая гуманитарная пауза по поручению президента РФ Владимира Путина. Однако боевики пытаются сорвать гуманитарные паузы и помешать выходу местных жителей из анклава.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рябков рассказал о «бешенстве США» из-за улучшения ситуации в Сирии
Жертвами ракетного обстрела Дамаска боевиками стали 37 человек

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017