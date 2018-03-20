МИД РФ назвал антироссийские кампании в западных СМИ обреченными на провал

Антироссийские кампании в западных СМИ обречены на провал, считают в МИД РФ. Об этом стало известно во вторник, 20 марта.

В ведомстве отметили, что некоторые «властные круги» ряда государств «попытались представить российское голосование как нечестное, непрозрачное, несправедливое и нелегитимное», о чем заговорили и зарубежные СМИ.

«При этом они продемонстрировали системное неуважение к российской демократии и российскому избирателю, отказав ему в способности самостоятельно принимать решения и делать осознанный выбор», — считают в МИД России.

16 марта трем независимым наблюдателям из Великобритании, приглашенным Государственной думой (ГД) на выборы президента России, Лондон запретил посещать РФ из-за кризиса, разразившегося в отношениях двух стран.