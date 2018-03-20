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В Чечне ликвидировали четверых боевиков

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали четверых боевиков в Республике Чечня. Об этом сообщили в региональном МВД.

Спецоперация силовиков проходила в Ачхой-Мартановском районе, который граничит с Ингушетией.

«В лесном массиве около 22 часов была обнаружена и блокирована группа боевиков. Сотрудниками МВД, ФСБ и выехавшими на место блокирования сотрудниками Росгвардии была проведена спецоперация по нейтрализации бандгруппы. В результате спецоперации четыре преступника уничтожено», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Никто из правоохранителей не пострадал. Личности боевиков устанавливаются.

Ранее 20 марта сообщалось, что в двух городах Дагестана был введен режим контртеррористической операции (КТО). Боевиков разыскивали в городах Хасавюрт, Кизилюрт и еще двух дагестанских районах.

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