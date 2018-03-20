Группа NSYNC получит звезду на Аллее славы в Голливуде

Американский бойз-бэнд NSYNC получит звезду на Аллее славы в Голливуде. Об этом сообщило издание Variety.

Церемония открытия звезды состоится 30 апреля.

Предполагается, что памятный знак будет размещен рядом с именными звездами других популярных американских групп, среди которых New Edition, Backstreet Boys и Boyz II Men.

NSYNC была одной из самых знаковых поп-групп 2000-х годов. Только в США было продано более 30 млн копий альбомов бойз-бэнда. Группа восемь раз номинировалась на премию Grammy. В состав коллектива входили Джастин Тимберлейк, Крис Киркпатрик, Дж.К. Часез, Лэнс Басс и Джо Фатоне.