Мединский поддержал создание Центра документального кино в РФ

Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал идею создания Центра документального кино. Об этом глава ведомства сообщил в ходе рабочей встречи с режиссером-документалистом Сергеем Мирошниченко.

По мнению Мединского, создание подобной структуры поспособствует развитию отечественной документалистики.

«У нас есть идея создания и развития Центра документального кино по подобию «Союзмультфильма», где можно будет объединить молодых кинематографистов, создав мощную базовую студию для производства неигрового кино», — приводятся слова Мирошниченко на сайте ведомства.

Режиссер особо подчеркнул, что создание центра будет частно-государственной инициативой и не означает «подчинение всех, кто делает документальное кино, какому-то единому центру». Главной задачей центра должно стать привлечение молодого поколения с целью «дать им будущее».

«Государство в данном случае будет своеобразным гарантом, а основная работа ляжет прежде всего на продюсеров», — заключил Мирошниченко.

Также в ходе встречи Мирошниченко и Мединский обсудили отбор претендующих на господдержку документальных проектов, который пройдет летом в Минкультуры РФ.

6 марта Владимир Мединский поддержал инициативу сделать 9 мая Днем российского кино. При этом глава ведомства подчеркнул, что принимать решение о демонстрации в этот день только российских фильмов могут исключительно владельцы сетей кинотеатров.