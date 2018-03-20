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Первое судно на электрической тяге появится в России в 2019 году

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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ФГБУ «Канал имени Москвы» намерено в 2019 году ввести в эксплуатацию первое судно на электротяге. Об этом сообщила пресс-служба канала.

«Спустить электроход на воду планируется в навигацию 2019 года. В настоящее время завершаются научно-изыскательские работы, проект проходит экономическое обоснование», — приводит ТАСС слова руководителя организации Германа Елянюшкина.

Ориентировочная стоимость проекта составляет 60 млн рублей.

Судно составляет 30 м в длину и 5 м в ширину, его высота — 4,93 м, скорость на глубокой воде порядка 20 км/ч.

«Автономность плавания — не менее трех суток, запас хода на электротяге — 12 часов, средний срок службы — 24 года», –– отметили в пресс-службе.

Помимо этого, судно будет экологичным за счет отсутствия вредных выбросов, а потребляемое им электричество обойдется в девять раз дешевле дизельного топлива.

20 марта крупнейшая верфь России «Севмаш», на которой строятся новейшие атомные подлодки и высокотехнологичные гражданские суда, рассказала о ходе крупнейшей со времен СССР модернизации.

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