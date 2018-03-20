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Трамп поздравил Путина с победой на выборах

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Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого глава Белого дома поздравил коллегу с победой на выборах президента. Об этом сообщила пресс-служба Кремля во вторник, 20 марта.

Оба лидера обсудили актуальные вопросы мировой политики, включая проблемы стратегической стабильности и борьбы с терроризмом, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Трампа.

Кроме того, лидеры РФ и США договорились о дальнейшем развитии двусторонних контактов и уделили внимание вопросу о возможной встрече на высшем уровне.

Накануне, 19 марта, администрация президента США заявила, что у нее не вызвали удивления итоги президентских выборов, прошедших в России 18 марта, в которых победил Владимир Путин, набрав почти 77% голосов.

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