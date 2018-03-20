Набережную Тараса Шевченко продлят до Филей

Власти Москвы планируют продлить набережную Тараса Шевченко до территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.Хруничева.

Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



«Кроме набережной на этом участке, город сейчас проектирует продление набережной фактически до завода им. М.Хруничева, до района Фили», – цитирует заммэра «РИАМО».

Ранее столичные власти пригласили москвичей принять участие в общегородских субботниках 14 и 21 апреля.