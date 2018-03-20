Более тысячи деревьев высадят в Хабаровске весной

Более тысячи молодых деревьев планируют высадить в Хабаровске этой весной. Помимо этого будет произведена вырубка некоторых насаждений, сообщает пресс-служба администрации края.

До конца весны 2018 года улицы Хабаровского края озеленят более тысячи деревьев. Планируется посадить саженцы вяза, ясеня, клена, сосны и рябины. Осуществлять работы будет МУП «Горзеленстрой», сообщает Vostokmedia.

Помимо новых насаждений произведут и вырубку тех, которые могут принести вред окружающим, так как находятся в неудовлетворительном состоянии. Решать, какие деревья срубить, а какие нет, будут специалисты в городском управлении по охране окружающей среды.

Также до конца апреля произведут омолаживающую обрезку и формовку деревьев. Подобные мероприятия проводятся ежегодно с ноября по апрель, пока деревья находятся в спящем состоянии.