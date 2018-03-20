Прямой эфир

Дорожные службы Петербурга готовятся к сильному снегопаду

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 700 единиц техники выедут на улицы Санкт-Петербурга в ближайшие часы и будут работать в усиленном режиме из-за сильного снегопада.

Пресс-служба городского комитета по благоустройству сообщает, что, согласно прогнозам синоптиков, в ночь на среду, 21 марта, в городе может выпасть до 9 см снега и одновременно сохранится морозная погода — ожидается до минус 12 градусов.

«Официально зимний сезон у дорожников заканчивается 16 апреля. При необходимости он может быть продлен: весенние снегопады в Петербурге не редкость», — приводит слова представителей комитета телеканал «78».

В понедельник все возможные ресурсы задействовали для уборки улиц и дорог Самары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 1 млн кубов снега ежедневно утилизируют в Москве
Около 60 автомобилей столкнулись в Мичигане из-за мощного снегопада

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017