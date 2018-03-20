Дорожные службы Петербурга готовятся к сильному снегопаду

Около 700 единиц техники выедут на улицы Санкт-Петербурга в ближайшие часы и будут работать в усиленном режиме из-за сильного снегопада.

Пресс-служба городского комитета по благоустройству сообщает, что, согласно прогнозам синоптиков, в ночь на среду, 21 марта, в городе может выпасть до 9 см снега и одновременно сохранится морозная погода — ожидается до минус 12 градусов.

«Официально зимний сезон у дорожников заканчивается 16 апреля. При необходимости он может быть продлен: весенние снегопады в Петербурге не редкость», — приводит слова представителей комитета телеканал «78».

В понедельник все возможные ресурсы задействовали для уборки улиц и дорог Самары.