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Садовый мост в Краснодаре планируют открыть в апреле

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Все ремонтные работы на Садовом мосту планируют в скором времени завершить и открыть мост в апреле. Об этом рассказал вице-мэр Артем Доронин сегодня, 20 марта, на совещании в администрации краевого центра, сообщает пресс-служба администрации города.

К началу апреля 2018 года все оставшиеся работы на Садовом мосту планируют завершить и открыть объект для движения транспорта. Пока что на нем возобновлено только движение трамваев, сообщают «Кубанские новости».

Работы на Садовом путепроводе ведутся с 2017 года. Движение для всех видов транспорта полностью перекрыли 11 сентября прошлого года. Это первые серьезные работы с момента возведения моста.

Реализация ремонтных работ проходит в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

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