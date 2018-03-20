Садовый мост в Краснодаре планируют открыть в апреле

Все ремонтные работы на Садовом мосту планируют в скором времени завершить и открыть мост в апреле. Об этом рассказал вице-мэр Артем Доронин сегодня, 20 марта, на совещании в администрации краевого центра, сообщает пресс-служба администрации города.

К началу апреля 2018 года все оставшиеся работы на Садовом мосту планируют завершить и открыть объект для движения транспорта. Пока что на нем возобновлено только движение трамваев, сообщают «Кубанские новости».

Работы на Садовом путепроводе ведутся с 2017 года. Движение для всех видов транспорта полностью перекрыли 11 сентября прошлого года. Это первые серьезные работы с момента возведения моста.

Реализация ремонтных работ проходит в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».