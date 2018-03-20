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Макаревич оправдался за слова о «злобных» россиянах

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Лидер группы «Машина времени» прокомментировал свое заявление о россиянах-«злобных дебилах», которое вызвало широкий резонанс в СМИ. На своей странице в Facebook он рассказал, что, находясь на гастролях в США, не сразу понял, с чем связан небывалый интерес к нему со стороны журналистов, которые активно пытались дозвониться и взять комментарий.

«К вечеру добрались до гостиницы, зашел в Сеть — вот оно что! Я, оказывается, «назвал россиян злобными дебилами»!» — написал Макаревич, отметив, что на самом деле такого не говорил.

«А написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): «Мне кажется, госпропаганда изобрела какой-то двадцать пятый кадр, превращающий людей в злобных дебилов». Есть разница, нет?» — объяснился музыкант.

Между тем, заявление Макаревича прокомментировали многие общественные и политические деятели. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что никто не имеет права оскорблять российский народ, и напомнила, что кандидат в президенты Ксения Собчак, назвавшая ранее россиян «генетическим отребьем», провалилась на выборах. А министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров предложил Макаревичу переехать в другую страну.

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