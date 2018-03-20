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«Сотрудники» банка похитили у женщины более 100 тыс. рублей в Якутии

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Телефонные мошенники, которые представились сотрудниками банка, выманили у женщины более 100 тыс. рублей в городе Мирный Республики Саха, сообщает пресс-служба ОМВД России по Мирнинскому району.

В правоохранительные органы обратилась с заявлением женщина. Она рассказала, что ей на телефон поступил звонок. Неизвестный сообщил о том, что ее карта заблокирована, и предложил ей помочь. Женщина не поверила и повесила трубку, но через некоторое время ей поступил еще один звонок якобы с «горячей» телефонной линии банка, сообщает ИА SakhaNews.

Звонивший представился специалистом банка и подтвердил информацию о блокировке карты. Затем он предложил свою помощь, и на этот раз женщина согласилась. Ей стали приходить коды подтверждения на телефон, которые она, в свою очередь, предоставила мошеннику по его просьбе.

В результате мошеннических действий неустановленных лиц с банковской карты потерпевшей были переведены 109,7 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

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