Умер бывший глава МВД России Ерин

Бывший глава МВД России, генерал армии в отставке Виктор Ерин ушел из жизни в возрасте 74 лет. Об этом во вторник, 20 марта, сообщает пресс-служба МВД России.

В ведомстве выразили глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Ерин родился 17 января 1944 года в Казани. В 1964 года он поступил на службу в МВД. В период с 1973 по 1983 год он занимал руководящие посты в Управлении уголовного розыска МВД Татарской АССР. В 1988 году Ерин был назначен на должность первого заместителя министра внутренних дел Армянской ССР.

В 1990–1991 годах Ерин стал заместителем, а затем первым заместителем министра внутренних дел РСФСР, а в 1991-м его назначили первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации.

Пост главы министерства внутренних дел Ерин занимал с 1992 по 1995 год. В 1993-м он был удостоен звания Героя Российской Федерации.