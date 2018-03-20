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Власти Львовской области призвали Порошенко разорвать отношения с РФ

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Фото: РИА Новости/Александр Мазуркевич
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Обращение к президенту Украины, председателю парламента и премьер-министру о разрыве дипломатических отношений с Россией принял во вторник, 20 марта, Львовский областной совет.

В заявлении совета отмечается, что РФ «продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами», передает «РИА Новости».

«Мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от высшего руководства государства разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией», — говорится в обращении. Также депутаты Львовского облсовета заявили о необходимости введения визового режима для россиян.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как это может негативно сказаться на самих украинцах. Однако министр потребовал обязать граждан РФ проходить биометрический контроль при въезде в страну.

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