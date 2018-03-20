86 новых видов включили в Красную книгу Подмосковья

Новый отредактированный список объектов животного и растительного мира утвердили и внесли в Красную книгу Московской области, сообщает пресс-служба министерства экологии области.

Красная книга области получила новую редакцию. В обновленный список внесли 87 новых видов животного и растительного мира, включая летучую мышь «усатую ночницу» и птицу фифи. В общей сложности книга содержит 675 видов, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Помимо внесения в книгу, было и исключено 147 групп. Как пояснил глава минэкологии Московской области, это связано с ростом популяции их представителей. Например, были исключены махаон и белоспинный дятел.