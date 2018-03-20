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Трамп поздравил Путина с победой на выборах‍

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Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и поздравил его с победой на выборах президента РФ, передает Кремль.

Вслед за сообщением Кремля Белый дом также опубликовал сообщение о беседе Трампа и Путина, пишет «Газета.ру».

«Лидеры обсудили состояние двусторонних отношений и условились продолжать диалог об общих приоритетах и вызовах в сфере национальной безопасности», — говорится в сообщении администрации американского президента.

Трамп остался доволен переговорами с президентом РФ, а также не исключил, что в недалеком будущем он может встретиться с Владимиром Путиным.

Американский лидер также подчеркнул, что между крупнейшими мировыми державами начался новый виток «гонки вооружений», который может выйти из-под контроля, передает ТАСС. Трамп заявил о намерении обсудить с Путиным данный вопрос, а также акцентировал внимание на том, что российский президент сразу после выборов заявил о нежелании страны ввязываться в «гонку вооружений».

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