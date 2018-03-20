Гендиректор МИЦ «Известия» провел лекцию в МГУ

Генеральный директор компании МИЦ «Известия» и РЕН ТВ, заместитель генерального директора «Национальной Медиа Группы» (НМГ) Владимир Тюлин 20 марта прочитал лекцию студентам журфака МГУ.

В ходе своего выступления Тюлин, в частности, рассказал об особенностях работы МИЦ «Известия», созданного на базе новостных служб РЕН ТВ, «Пятого канала» и газеты «Известия». Кроме того, он ответил на многочисленные вопросы студентов о карьере в СМИ и работе активов компании.

Также Тюлин открыл в МГУ факультативный курс, в рамках которого свои лекции представят руководители, а также ведущие специалисты первого в России мультимедийного информационного центра.

Декан журфака МГУ Елена Вартанова отметила важность проекта для учебного заведения и выразила благодарность руководству МИЦ «Известия» за сотрудничество.

Лекцию генерального директора МИЦ «Известия» прослушали около 100 человек с разных курсов журфака и других факультетов вуза.

О том, что МИЦ «Известия» открывает студию на факультете журналистики МГУ, стало известно в феврале. Лекции здесь будут посвящены актуальным вопросам и тенденциям современного информационного рынка. Представители МИЦ «Известия» расскажут студентам о главных трендах медиасреды, роли социальных сетей в современных медиа, специфике журналистики в digital-среде, актуальных требованиях к специалистам на информационном рынке, инструментах дистрибуции контента.