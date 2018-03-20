Умер последний самец северного белого носорога

45-летний Судан — последний в мире самец северного белого носорога. Его вес почти 5 т. Крупнее на земле только слоны. Во вторник Судан умер. Работникам заповедника в Кении пришлось усыпить животное из-за болезни. Этих гигантов истребили браконьеры. Африканцам были нужны по поверьям «чудодейственные» рога. Приезжим важен спортивный интерес. Убивать белых носорогов бесконтрольно и массово стали, когда европейцы завезли на континент ружья. До этого охотиться на опасных животных люди просто не решались.

На земле остались лишь две самки северных белых носорогов — дочь и внучка Судана. Ученые надеются: спасти вид от полного исчезновения поможет ЭКО.

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