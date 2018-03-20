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Жительнице Ульяновска по ошибке ввели токсин во время операции

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Пациентке Ульяновской больницы им. Егорова вместо физраствора по ошибке ввели токсическое вещество, сообщает региональный главк СК.

По предварительным данным, 15 марта женщине во время несложной операции по удалению кисты в брюшную полость ввели формалин, что повлекло резкое ухудшение состояния пациентки. Медработники осознали свою ошибку через две минуты, начали промывать организм и перевели больную в реанимацию.

Однако этого времени оказалось достаточно, чтобы 28-летняя женщина оказалась на грани смерти. Ее перевели в областную клиническую больницу и подключили к аппарату «искусственная почка», пишет «Российская газета».

В ночь на 20 марта пострадавшую решили доставить спецбортом в Медицинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна для особенно тяжелых пациентов. Перелет прошел успешно. Сейчас женщина находится в медикаментозной коме, ее спасением занимаются московские доктора.

Вместе с тем, кто именно из сотрудников больницы имени Егорова ввел формалин, пока не установлено. Ведется служебное расследование.

Ранее портал iz.ru узнал, что россияне поставят оценки больницам. С 1 апреля этого года любой гражданин страны получит возможность в личном кабинете на сайте госуслуг оценивать качество работы медучреждений.

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