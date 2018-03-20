Жительнице Ульяновска по ошибке ввели токсин во время операции
Пациентке Ульяновской больницы им. Егорова вместо физраствора по ошибке ввели токсическое вещество, сообщает региональный главк СК.
По предварительным данным, 15 марта женщине во время несложной операции по удалению кисты в брюшную полость ввели формалин, что повлекло резкое ухудшение состояния пациентки. Медработники осознали свою ошибку через две минуты, начали промывать организм и перевели больную в реанимацию.
Однако этого времени оказалось достаточно, чтобы 28-летняя женщина оказалась на грани смерти. Ее перевели в областную клиническую больницу и подключили к аппарату «искусственная почка», пишет «Российская газета».
В ночь на 20 марта пострадавшую решили доставить спецбортом в Медицинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна для особенно тяжелых пациентов. Перелет прошел успешно. Сейчас женщина находится в медикаментозной коме, ее спасением занимаются московские доктора.
Вместе с тем, кто именно из сотрудников больницы имени Егорова ввел формалин, пока не установлено. Ведется служебное расследование.
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